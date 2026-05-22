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Chubb Aktie 4432874 / CH0044328745

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Dividendenpapier 22.05.2026 10:03:07

S&P 500-Papier Chubb-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Chubb Anlegern eine Freude

S&P 500-Papier Chubb-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Chubb Anlegern eine Freude

Chubb-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Chubb-Dividende aus.

Chubb
260.00 CHF -0.36%
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Chubb am 21.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3.82 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Chubb-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 6.41 Prozent erhöht. 1.51 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 4.81 Prozent angehoben.

Dividendenrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung schloss die Chubb-Aktie via New York bei einem Wert von 330.26 USD. Heute wird das Chubb-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Chubb-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Chubb-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Chubb verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1.22 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1.30 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Chubb via New York 66.63 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 68.66 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Chubb

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 3.99 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1.21 Prozent zurückgehen.

Chubb-Hauptdaten

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Chubb beträgt aktuell 127.354 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Chubb beläuft sich aktuell auf 12.16. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Chubb auf 59.786 Mrd.USD, das EPS machte 25.68 USD aus.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Jirsak / Shutterstock
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