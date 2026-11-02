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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: Wäre eine Chipotle Mexican Grill-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Das wäre der Verdienst eines frühen Chipotle Mexican Grill-Einstiegs gewesen.
Vor 1 Jahr wurden Chipotle Mexican Grill-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 31.69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.156 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100.63 USD, da sich der Wert einer Chipotle Mexican Grill-Aktie am 30.10.2026 auf 31.89 USD belief. Mit einer Performance von +0.63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Chipotle Mexican Grill einen Börsenwert von 40.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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