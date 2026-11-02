S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: Wäre eine Chipotle Mexican Grill-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Vor 1 Jahr wurden Chipotle Mexican Grill-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 31.69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.156 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100.63 USD, da sich der Wert einer Chipotle Mexican Grill-Aktie am 30.10.2026 auf 31.89 USD belief. Mit einer Performance von +0.63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Chipotle Mexican Grill einen Börsenwert von 40.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch