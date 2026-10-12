Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte eine Chipotle Mexican Grill-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Chipotle Mexican Grill-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 12.10.2023 wurde das Chipotle Mexican Grill-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Chipotle Mexican Grill-Papier an diesem Tag bei 35.87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Chipotle Mexican Grill-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.788 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Chipotle Mexican Grill-Papiere wären am 09.10.2026 88.06 USD wert, da der Schlussstand 31.59 USD betrug. Mit einer Performance von -11.94 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Chipotle Mexican Grill erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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