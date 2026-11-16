S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Chipotle Mexican Grill von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Chipotle Mexican Grill-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 36.55 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Chipotle Mexican Grill-Papier investiert hätte, befänden sich nun 273.592 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’652.32 USD, da sich der Wert einer Chipotle Mexican Grill-Aktie am 13.11.2026 auf 35.28 USD belief. Damit wäre die Investition um 3.48 Prozent gesunken.

Insgesamt war Chipotle Mexican Grill zuletzt 44.56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch