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Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

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Chipotle Mexican Grill-Performance im Blick 14.09.2026 16:02:19

S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte ein Chipotle Mexican Grill-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Chipotle Mexican Grill-Aktien gewesen.

Chipotle Mexican Grill
29.88 CHF 1.65%
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Am 14.09.2023 wurde das Chipotle Mexican Grill-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 38.72 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 258.248 Chipotle Mexican Grill-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 36.20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’348.59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.51 Prozent verringert.

Chipotle Mexican Grill markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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