Vor 10 Jahren wurde das Chipotle Mexican Grill-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Chipotle Mexican Grill-Papier bei 8.21 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investiert, befänden sich nun 12.183 Chipotle Mexican Grill-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 35.55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 433.10 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 333.10 Prozent erhöht.

Insgesamt war Chipotle Mexican Grill zuletzt 44.66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch