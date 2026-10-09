Charte a Aktie 32598746 / US16119P1084
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Charter A von vor einem Jahr angefallen
Anleger, die vor Jahren in Charter A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 09.10.2025 wurden Charter A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 265.00 USD. Bei einem Charter A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.377 Charter A-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 109.67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41.38 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -58.62 Prozent.
Der Charter A-Wert an der Börse wurde auf 17.13 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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