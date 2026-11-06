S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Charter A von vor einem Jahr bedeutet

Das Charter A-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 217.86 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Charter A-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.590 Charter A-Aktien. Die gehaltenen Charter A-Aktien wären am 05.11.2026 577.71 USD wert, da der Schlussstand 125.86 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 42.23 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Charter A belief sich jüngst auf 19.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch