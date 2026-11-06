|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Performance
|
06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Charter A von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Charter A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Das Charter A-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 217.86 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Charter A-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.590 Charter A-Aktien. Die gehaltenen Charter A-Aktien wären am 05.11.2026 577.71 USD wert, da der Schlussstand 125.86 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 42.23 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Charter A belief sich jüngst auf 19.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Charter Inc (A) (Charter Communications)
|
06.11.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Charter A von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
06.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Ausblick: Charter A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.10.26
|S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
26.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Charter Inc (A) (Charter Communications)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.