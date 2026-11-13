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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Charter A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Charter A-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 406.41 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24.606 Charter A-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2026 3’264.19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 132.66 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 67.36 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Charter A bezifferte sich zuletzt auf 21.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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