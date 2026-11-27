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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Charter A-Investment gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Charter A-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Charter A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 275.50 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charter A-Aktie investiert, befänden sich nun 3.630 Charter A-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (147.27 USD), wäre das Investment nun 534.56 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 46.54 Prozent.
Alle Charter A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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