Vor 10 Jahren wurde das Charter A-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Charter A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 275.50 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charter A-Aktie investiert, befänden sich nun 3.630 Charter A-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (147.27 USD), wäre das Investment nun 534.56 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 46.54 Prozent.

Alle Charter A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch