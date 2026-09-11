S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Charter A von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurde die Charter A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Charter A-Anteile bei 263.92 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Charter A-Aktie investierten, hätten nun 37.890 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (140.56 USD), wäre die Investition nun 5’325.86 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46.74 Prozent abgenommen.

Am Markt war Charter A jüngst 21.51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch