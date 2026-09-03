Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Charles Schwab von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Charles Schwab-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurde die Charles Schwab-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Charles Schwab-Anteile bei 60.50 USD. Bei einem Charles Schwab-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.653 Charles Schwab-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 108.24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 178.91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78.91 Prozent gesteigert.
Alle Charles Schwab-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 187.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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