S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Charles Schwab-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Charles Schwab-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 71.44 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charles Schwab-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13.998 Charles Schwab-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 106.54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’491.32 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 49.13 Prozent.

Zuletzt verbuchte Charles Schwab einen Börsenwert von 184.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch