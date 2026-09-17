S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Charles Schwab-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die Charles Schwab-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 30.53 USD. Bei einem Charles Schwab-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 327.547 Charles Schwab-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 34’444.81 USD, da sich der Wert einer Charles Schwab-Aktie am 16.09.2026 auf 105.16 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 244.45 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Charles Schwab bezifferte sich zuletzt auf 186.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch