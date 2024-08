S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel hätte eine Investition in Charles Schwab von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Charles Schwab-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 59.45 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Charles Schwab-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 168.209 Charles Schwab-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’761.98 USD, da sich der Wert einer Charles Schwab-Aktie am 28.08.2024 auf 63.98 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +7.62 Prozent.

Charles Schwab wurde jüngst mit einem Börsenwert von 113.18 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch