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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Charles Schwab von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Charles Schwab-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 05.11.2021 wurde die Charles Schwab-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 81.15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.232 Charles Schwab-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115.06 USD, da sich der Wert eines Charles Schwab-Anteils am 04.11.2026 auf 93.37 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15.06 Prozent angezogen.
Charles Schwab markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 154.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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