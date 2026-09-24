Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles Schwab von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Charles Schwab-Aktie Anlegern gebracht.
Am 24.09.2025 wurden Charles Schwab-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 92.37 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Charles Schwab-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.083 Charles Schwab-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 107.72 USD, da sich der Wert eines Charles Schwab-Papiers am 23.09.2026 auf 99.50 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7.72 Prozent angezogen.
Charles Schwab war somit zuletzt am Markt 173.39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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