|Rentable Charles Schwab-Investition?
|
25.12.2025 16:02:22
S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles Schwab von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Charles Schwab-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Charles Schwab-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 81.77 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Charles Schwab-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.229 Charles Schwab-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 101.85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’245.57 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 24.56 Prozent vermehrt.
Am Markt war Charles Schwab jüngst 180.02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Charles Schwab
Analysen zu Charles Schwab
