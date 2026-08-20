Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles Schwab von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Charles Schwab-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Charles Schwab-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Charles Schwab-Papier 30.45 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Charles Schwab-Aktie investiert hätte, hätte er nun 32.841 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’641.38 USD, da sich der Wert eines Charles Schwab-Papiers am 19.08.2026 auf 110.88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 264.14 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Charles Schwab belief sich zuletzt auf 193.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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