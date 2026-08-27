S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Charles Schwab-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Charles Schwab-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 96.87 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die Charles Schwab-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 103.231 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’292.45 USD, da sich der Wert eines Charles Schwab-Anteils am 26.08.2026 auf 109.39 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 11’292.45 USD entspricht einer Performance von +12.92 Prozent.

Jüngst verzeichnete Charles Schwab eine Marktkapitalisierung von 194.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch