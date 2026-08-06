Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Charles Schwab-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Charles Schwab-Aktien gewesen.
Charles Schwab-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 64.92 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Charles Schwab-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 154.036 Anteilen. Die gehaltenen Charles Schwab-Papiere wären am 05.08.2026 16’638.94 USD wert, da der Schlussstand 108.02 USD betrug. Mit einer Performance von +66.39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Charles Schwab-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 184.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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