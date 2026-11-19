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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: Hätte sich eine Charles Schwab-Investition von vor einem Jahr rentiert?
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Charles Schwab-Einstiegs gewesen.
Am 19.11.2025 wurden Charles Schwab-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Charles Schwab-Aktie an diesem Tag 92.64 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Charles Schwab-Aktie investiert hat, hat nun 107.945 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (92.56 USD), wäre die Investition nun 9’991.36 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 0.09 Prozent.
Der Börsenwert von Charles Schwab belief sich jüngst auf 158.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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