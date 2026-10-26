S&P 500-Papier Charles River Laboratories International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Charles River Laboratories International von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde die Charles River Laboratories International-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Charles River Laboratories International-Aktie an diesem Tag 175.07 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Charles River Laboratories International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 57.120 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 19’727.54 USD, da sich der Wert eines Charles River Laboratories International-Anteils am 23.10.2026 auf 345.37 USD belief. Mit einer Performance von +97.28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Charles River Laboratories International eine Börsenbewertung in Höhe von 16.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch