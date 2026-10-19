S&P 500-Papier Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles River Laboratories International von vor einem Jahr eingefahren

Charles River Laboratories International-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Charles River Laboratories International-Anteile 178.52 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.602 Charles River Laboratories International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.10.2026 1’681.32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 300.15 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 68.13 Prozent.

Charles River Laboratories International war somit zuletzt am Markt 14.33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch