Charles River Laboratories International Aktie 1097832 / US1598641074
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles River Laboratories International von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Charles River Laboratories International-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Charles River Laboratories International-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Charles River Laboratories International-Anteile an diesem Tag 195.31 USD wert. Bei einem Charles River Laboratories International-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.120 Charles River Laboratories International-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 292.84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’499.36 USD wert. Damit wäre die Investition um 49.94 Prozent gestiegen.
Charles River Laboratories International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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