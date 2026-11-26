|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler CH Robinson Worldwide-Einstieg?
|
26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Papier CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CH Robinson Worldwide von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in CH Robinson Worldwide-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 26.11.2021 wurde das CH Robinson Worldwide-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das CH Robinson Worldwide-Papier an diesem Tag 96.28 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert, befänden sich nun 103.864 CH Robinson Worldwide-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 144.82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 15’041.55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50.42 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von CH Robinson Worldwide belief sich zuletzt auf 16.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu C.H. Robinson Worldwide Inc.
Analysen zu C.H. Robinson Worldwide Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.