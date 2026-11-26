Am 26.11.2021 wurde das CH Robinson Worldwide-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das CH Robinson Worldwide-Papier an diesem Tag 96.28 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert, befänden sich nun 103.864 CH Robinson Worldwide-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 144.82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 15’041.55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50.42 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von CH Robinson Worldwide belief sich zuletzt auf 16.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch