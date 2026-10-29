S&P 500-Papier CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CH Robinson Worldwide von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden CH Robinson Worldwide-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die CH Robinson Worldwide-Aktie bei 96.99 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.310 CH Robinson Worldwide-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’315.60 USD, da sich der Wert eines CH Robinson Worldwide-Papiers am 28.10.2026 auf 127.60 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31.56 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte CH Robinson Worldwide einen Börsenwert von 14.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch