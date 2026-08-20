S&P 500-Papier CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CH Robinson Worldwide von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das CH Robinson Worldwide-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die CH Robinson Worldwide-Anteile bei 121.08 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.826 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (144.52 USD), wäre das Investment nun 119.36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19.36 Prozent erhöht.

CH Robinson Worldwide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch