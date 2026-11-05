S&P 500-Papier CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CH Robinson Worldwide-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 05.11.2016 wurde die CH Robinson Worldwide-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die CH Robinson Worldwide-Anteile bei 68.69 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 145.582 CH Robinson Worldwide-Anteilen. Die gehaltenen CH Robinson Worldwide-Aktien wären am 04.11.2026 19’484.64 USD wert, da der Schlussstand 133.84 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94.85 Prozent vermehrt.

CH Robinson Worldwide wurde am Markt mit 15.45 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch