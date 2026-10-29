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|Profitables CF Industries-Investment?
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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CF Industries von vor 5 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in CF Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem CF Industries-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das CF Industries-Papier bei 56.80 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die CF Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.761 CF Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der CF Industries-Aktie auf 119.92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 211.13 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 111.13 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von CF Industries bezifferte sich zuletzt auf 18.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu CF Industries Holdings Inc
Analysen zu CF Industries Holdings Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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