S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CF Industries von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem CF Industries-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das CF Industries-Papier bei 56.80 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die CF Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.761 CF Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der CF Industries-Aktie auf 119.92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 211.13 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 111.13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von CF Industries bezifferte sich zuletzt auf 18.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch