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CF Industries Holdings Aktie 2232904 / US1252691001

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Langfristige Anlage 27.08.2026 16:02:19

S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CF Industries-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in CF Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

CF Industries Holdings
99.02 CHF -2.47%
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem CF Industries-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das CF Industries-Papier letztlich bei 73.58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.359 CF Industries-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 125.70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 170.83 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 70.83 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von CF Industries belief sich jüngst auf 19.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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