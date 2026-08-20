S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CF Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden CF Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CF Industries-Papier bei 85.43 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das CF Industries-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 117.055 CF Industries-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.08.2026 13’931.87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 119.02 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 39.32 Prozent.

CF Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch