S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CF Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem CF Industries-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61.14 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 163.559 CF Industries-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.09.2026 18’842.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115.20 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 88.42 Prozent gleich.

CF Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch