S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Das CF Industries-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die CF Industries-Anteile bei 84.75 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die CF Industries-Aktie investiert hat, hat nun 117.994 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’541.59 USD, da sich der Wert eines CF Industries-Anteils am 11.11.2026 auf 123.24 USD belief. Damit wäre die Investition um 45.42 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von CF Industries betrug jüngst 17.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch