CF Industries Holdings Aktie 2232904 / US1252691001
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen CF Industries-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit CF Industries-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 23.95 USD. Bei einem CF Industries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.175 CF Industries-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CF Industries-Papiers auf 114.44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 477.83 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 477.83 USD entspricht einer Performance von +377.83 Prozent.
Jüngst verzeichnete CF Industries eine Marktkapitalisierung von 17.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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