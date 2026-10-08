S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit CF Industries-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 23.95 USD. Bei einem CF Industries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.175 CF Industries-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CF Industries-Papiers auf 114.44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 477.83 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 477.83 USD entspricht einer Performance von +377.83 Prozent.

Jüngst verzeichnete CF Industries eine Marktkapitalisierung von 17.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch