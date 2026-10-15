CF Industries Holdings Aktie 2232904 / US1252691001
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CF Industries-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in CF Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades CF Industries-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 85.44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.704 CF Industries-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 119.46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’398.17 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 39.82 Prozent.
Der Börsenwert von CF Industries belief sich jüngst auf 17.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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