CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier CenterPoint Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CenterPoint Energy von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren CenterPoint Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem CenterPoint Energy-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39.56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.528 CenterPoint Energy-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97.40 USD, da sich der Wert einer CenterPoint Energy-Aktie am 07.10.2026 auf 38.53 USD belief. Das entspricht einem Minus von 2.60 Prozent.
Alle CenterPoint Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu CenterPoint Energy Inc.
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