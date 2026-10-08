S&P 500-Papier CenterPoint Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CenterPoint Energy von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem CenterPoint Energy-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39.56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.528 CenterPoint Energy-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97.40 USD, da sich der Wert einer CenterPoint Energy-Aktie am 07.10.2026 auf 38.53 USD belief. Das entspricht einem Minus von 2.60 Prozent.

Alle CenterPoint Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch