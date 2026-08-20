S&P 500-Papier CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CenterPoint Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 20.08.2023 wurde die CenterPoint Energy-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 28.19 USD. Bei einem CenterPoint Energy-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 354.736 CenterPoint Energy-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 40.40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’331.32 USD wert. Mit einer Performance von +43.31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von CenterPoint Energy betrug jüngst 26.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch