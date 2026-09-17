CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende CenterPoint Energy-Anlage?
|
17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CenterPoint Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CenterPoint Energy-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem CenterPoint Energy-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 29.08 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CenterPoint Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 3.439 CenterPoint Energy-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (38.33 USD), wäre die Investition nun 131.81 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31.81 Prozent angewachsen.
CenterPoint Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu CenterPoint Energy Inc.
Analysen zu CenterPoint Energy Inc.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: SMI und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.