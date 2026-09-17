S&P 500-Papier CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CenterPoint Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem CenterPoint Energy-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 29.08 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CenterPoint Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 3.439 CenterPoint Energy-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (38.33 USD), wäre die Investition nun 131.81 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31.81 Prozent angewachsen.

CenterPoint Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch