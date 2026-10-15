CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CenterPoint Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CenterPoint Energy-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden CenterPoint Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CenterPoint Energy-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27.57 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 36.271 CenterPoint Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des CenterPoint Energy-Papiers auf 39.68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’439.25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43.92 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von CenterPoint Energy belief sich zuletzt auf 25.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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