Vor 5 Jahren wurde das CenterPoint Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26.55 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 3.766 CenterPoint Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 150.21 USD, da sich der Wert einer CenterPoint Energy-Aktie am 18.11.2026 auf 39.88 USD belief. Damit wäre die Investition um 50.21 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für CenterPoint Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 26.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch