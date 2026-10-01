S&P 500-Papier Centene-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centene-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Centene-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 68.88 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Centene-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 145.180 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 62.12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’018.58 USD wert. Damit wäre die Investition um 9.81 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Centene eine Börsenbewertung in Höhe von 30.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch