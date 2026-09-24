S&P 500-Papier Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Centene von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Centene-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 34.65 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Centene-Aktie investiert, befänden sich nun 28.860 Centene-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (62.08 USD), wäre die Investition nun 1’791.63 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 79.16 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Centene betrug jüngst 31.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch