S&P 500-Papier Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centene von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Centene-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Centene-Papier bei 28.84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3.467 Centene-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 65.47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 227.01 USD wert. Damit wäre die Investition 127.01 Prozent mehr wert.

Am Markt war Centene jüngst 32.11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch