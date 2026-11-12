S&P 500-Papier Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centene von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Centene-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 25.34 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Centene-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 394.633 Centene-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2026 27’813.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70.48 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 178.14 Prozent gesteigert.

Centene erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch