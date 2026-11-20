Vor 1 Jahr wurde das Cencora-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cencora-Anteile bei 362.07 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.762 Cencora-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 341.25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 942.50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.75 Prozent verringert.

Cencora wurde am Markt mit 66.42 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch