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Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055

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Cencora-Anlage im Blick 28.08.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cencora-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Cencora eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Cencora
260.09 CHF 0.37%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cencora-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 289.89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.450 Cencora-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cencora-Aktien wären am 27.08.2026 1’108.11 USD wert, da der Schlussstand 321.23 USD betrug. Mit einer Performance von +10.81 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Cencora jüngst 62.54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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