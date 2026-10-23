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|Profitable Cencora-Investition?
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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cencora-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Cencora-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Cencora-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Cencora-Anteile an diesem Tag bei 328.56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cencora-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.304 Anteile im Depot. Die gehaltenen Cencora-Aktien wären am 22.10.2026 103.02 USD wert, da der Schlussstand 338.48 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3.02 Prozent gesteigert.
Cencora war somit zuletzt am Markt 64.91 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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