S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cencora-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Cencora-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Cencora-Anteile an diesem Tag bei 328.56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cencora-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.304 Anteile im Depot. Die gehaltenen Cencora-Aktien wären am 22.10.2026 103.02 USD wert, da der Schlussstand 338.48 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3.02 Prozent gesteigert.

Cencora war somit zuletzt am Markt 64.91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch