S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cencora-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Cencora-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 185.41 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cencora-Aktie investiert, befänden sich nun 5.393 Cencora-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’782.70 USD, da sich der Wert eines Cencora-Papiers am 29.10.2026 auf 330.53 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 78.27 Prozent angezogen.

Insgesamt war Cencora zuletzt 62.91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch