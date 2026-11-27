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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cencora-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Cencora-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Cencora-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 201.78 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 49.559 Cencora-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (354.05 USD), wäre das Investment nun 17’546.34 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75.46 Prozent vermehrt.
Am Markt war Cencora jüngst 67.22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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